شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: نركز حاليًا في مباريات الدوري ولا نفكر في مباراة نهائي الكأس امام السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، أنّ فريقه يركز فقط على المباراة المُقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام توتنهام هوتسبير؛ مُشيرًا إلى أنّ الفريق لا يفكر الآن في مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المُحترفين «كاراباو».

وقال تريزيجيه في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أستون فيلا: «تنتظرنا مباراتان كبيرتان قبل نهائي الكأس ضد مانشستر سيتي، وسنكون مُستعدين لهما».

وأضاف: «النهائي أعطانا الكثير من الثقة، واللاعبون يعملون بجد للغاية في التدريبات، نحن نعمل بجد من أجل تحقيق الانتصار في مواجهة الأحد القادمة».

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وواصل: «كل مرة نلعب في فيلا بارك (ملعب أستون فيلا) يكون لدينا شعور رائع، لدينا جماهير جيدة جدًا وتدعمنا دائمًا».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «نحن نحارب دائمًا من أجل أنّ يكون المُشجعون سعداء، وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أنّ المُشجعين سيكونون سعداء في نهاية الموسم».

ويواجه أستون فيلا فريق مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، يوم 1 مارس المُقبل.

ويلعب أستون فيلا مع توتنهام، مساء الأحد، على ملعب «فيلا بارك»، بعد نهاية فترة العطلة الشتوية، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.