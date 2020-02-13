شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: ربما أتعرض للإقالة إذا فشل سيتي في الفوز بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن منصبه سيكون على المحك اذا فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وفاز سيتي بخمسة ألقاب محلية كبرى منذ تولي جوارديولا القيادة في 2016 منها لقبان في الدوري الانجليزي الممتاز وحقق ثلاثية محلية تاريخية العام الماضي.

لكن سيتي لم يتمكن من اجتياز دور الثمانية بالبطولة الأوروبية منذ وصول المدرب الإسباني.

وسيواجه ريال مدريد بطل أوروبا السابق في دور 16 هذا الموسم وستقام مباراة الذهاب في وقت لاحق هذا الشهر وأكد جوارديولا أنه حريص على التتويج باللقب الذي ناله لآخر مرة مع برشلونة في 2011.

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وأبلغ محطة سكاي سبورتس «أريد الفوز بدوري الأبطال وأحلم بذلك وسأستمتع بالتحضير لمواجهة ريال مدريد.. هذه العملية وقبل أسبوعين من المباراة هي أسعد لحظات مسيرتي الاحترافية.. أتخيل كيفية التغلب عليهم.

«اذا لم نتغلب عليهم سأتوجه إلى الرئيس أو المدير الرياضي وسيقول هذا ليس جيدا بما يكفي.. نريد لقب دوري الأبطال. سأقيلك.

«سأقول.. شكرا كان شرف لي. لا أعرف إن كان هذا سيحدث. حدث في مرات سابقة وربما يحدث مجددا».

وتبددت آمال سيتي في التتويج بلقبه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة إذ يبتعد بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

لكن جوارديولا لا يعتقد أن الموسم قد يكون فاشلا بشكل كامل.

وأضاف «تقولون إن هذا الموسم كارثة لكن اذا فزنا بلقب دوري الأبطال سيكون استثنائيا. لماذا؟ من الصعب الفوز به».