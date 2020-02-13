شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن قائمة الفراعنة الصغار لخوض بطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في السعودية. وتنطلق البطولة في 17 فبراير الجارى وتستمر حتى الخامس من مارس في مدن الرياض والدمام والخبر. ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة والتي تستضيفها مدينة الدمام رفقة السعودية وفلسطين والجزائر. Advertisements قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب: حمزة علاء، محمد أشرف، أحمد نبيل، محمود صابر، عربي بدر، أحمد سيد (الأهلي). السيد محمد، إسامة فيصل، محمد طارق، حسام عبدالمجيد (الزمالك). محمود جهاد (المستقبل)، محمد شحاتة (الجيش)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، عبدالرحمن عشري (إنبي)، عبدالرحمن جمعة (وادي دجلة)، فارس السيد، عبدالغني محمد (الاتحاد)، أحمد عبدالعظيم (خورفكان فريق بالدوري الإماراتي)، يحيى زكريا ( المقاصة)، محمود صابر (نجوم المستقبل)، حازم هاني ( المنصورة)، نادي حسن (الأوليمبي)، حسام حسن ( المحلة). ويستهل المنتخب المصري مشواره بالبطولة أمام الجزائر يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير على ملعب الأمير محمد بن فهد في تمام 5:50 دقيقة بتوقيت السعودية، 4:50 بتوقيت مصر.

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