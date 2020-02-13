شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: القوة المالية سر هيمنة أندية شمال أفريقيا على البطولات القارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باتريس كارتيرون، سر تفوق أندية الشمال في مصر وتونس والمغرب مقارنة بأندية جنوب أفريقيا في البطولات القارية، مثل دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

ولا تشارك أندية مثل كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس بالمنافسات القارية كثيرًا، على الرغم من قوتها في البطولات المحلية في جنوب أفريقيا.

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وكشف كارتيرون من خلال خبرته في أفريقيا السبب وراء ذلك التراجع لبعض الأندية الجنوب أفريقية، في تصريحات لصحيفة «كيك أوف»، قائلًا: «سر الهيمنة في شمال أفريقيا على البطولات القارية ترجع لقوة أنديتهم المالية».

وأضاف: «في المغرب، الأندية هناك تمتلك الأموال أيضًا، وفي تونس كذلك، فنادٍ مثل الترجي لديه أموال كثيرة والأندية المصرية نفس الأمر».

وتابع الفرنسي: «أشعر أحيانًا أن فرق جنوب أفريقيا تهتم ببطولة الدوري أكثر من المنافسات القارية».

وواصل: «ربما يكون السبب في قوة الدوري الجنوب أفريقي ماديًا، لكن لا أجد مبررا لعدم وجود أندية مثل أورلاندو وكايزر تشيفز في بطولة دوري أبطال أفريقيا مثل منافسهما صن داونز».