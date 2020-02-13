شكرا لقرائتكم السوبر الأفريقي.. أبشروا يا زملكاوية 6 نجوم لن تروهم مع الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موقعة مصيرية يستعد لها الزمالك أمام الترجى التونسي في السوبر الأفريقي المقرر له بعد غدٍ الجمعة في قطر في لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن إضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته بينما يسعى فريق باب سويقة لتأكيد هيمنته على القارة السمراء.

ويشارك الترجى التونسي في السوبر الأفريقى بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا بينما يتواجد الزمالك كونه متوجا بلقب الكونفدرالية ويفتقد الفريق التونسي العديد من النجوم الذين ساهموا في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وبعقد المقارنة بين فريقى الزمالك والترجى منذ آخر تتويج قاري للفريقين تجد العديد من اللاعبين اللذين رحلوا عن صفوف الفريقين.

البداية مع الترجي، حيث رحل عن صفوفه الظهير الأيسر الموهوب أيمن بن محمد الذي انضم إلى صفوف لوهافر الفرنسي كما انتقل الكاميروني فرانك كوم لاعب الوسط المتميز إلى الريان القطري.

Advertisements

وتنازل الترجى عن جزء كبير من قوته الهجومية، برحيل الثنائي الموهوب أنيس البدري المنضم في الشتاء الماضي لاتحاد جدة السعودي، بجانب الجزائري يوسف البلايلي الذي انتقل لأهلي جدة.

واختار سعد بقير الرحيل إلى أبها السعودي، وغيلان الشعلالي إلى مالاتيا سبور التركي، وكلها أوراق مهمة ساهمت في حصد الترجي للبطولة القارية.

وعلى الجانب الأخر افتقد الزمالك عددا من العناصر المؤثرة وعلى رأسهم محمود عبد المنعم "كهربا" الذى خطفه الأهلى وساهم في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية في الواقعة التي اعترض فيها على الحكم وطالبه بركلة جزاء كان لها كلمة السر في التتويج القارى.

يأتي الدور على حمدى النقاز الذى اختار طريق فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية كما فك النادي الارتباط بالمغربي خالد بوطيب، ويغيب محمود عبد العزيز لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، مع رحيل إبراهيم حسن إلى بيراميدز ومحمد إبراهيم للمقاصة وإعارة المغربي حميد أحداد للرجاء البيضاوي.