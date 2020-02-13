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شكرا لقرائتكم مدرب الترجى التونسى: جاهزون لحصد السوبر الإفريقى أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مجدى تراوي
مجدي تراوى
وتابع مدرب الترجى فى المؤتمر الصحفى للمباراة: "ندرك جيداًُ إنها مباراة من 90 دقيقة ونحن جاهزون للقاء من أجل تحقيق الفوز ولم يحالفنا الحظ في العام الماضي ولكن فريقنا هذا الموسم مختلف بنسبة 70 ٪، سنخوض المباراة غدا أمام فريق محترم ولكننا نسعى للتتويج باللقب والمباريات بين الفرق التونسية والمصرية تكون بمثابة ديربي مثير دائما ونسعى لتقديم مباراة قوية".
وعلق مدرب الترجى عن الغيابات التى يعانى منها فريقه، موضحا أن الفريق يفقد عبد القادر بدران الذي أصيب في آخر مباراة خاضها الفريق بالدوري التونسي ويتمنى أن يكون الجميع بحال جيدة وعلق المواجهة مع الزمالك ثلاث مرات في شهر واحد مؤكدا أن طبيعة مباراة الغد تختلف عن نظيرتها في دوري أبطال أفريقيا وفريقه يركز الآن على مباراة الغد ثم سيكون لديه الوقت للتحضير جيدا قبل مواجهة دوري الأبطال.
مدافع الترجى
مدرب الترجى
وأشار مدرب الترجى التونسى إلى أن جماهير الفريق تساندهم دائما والأهم أن يكون اللاعبون غدا على أهبة الاستعداد في المباراة لتحقيق الفوز وإهداء اللقب لجماهيرهم، وعلق عن المواجهة مجددا مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائلاً:"أهم شيء بالنسبة لنا هو أن نعد أنفسنا بشكل جيد وهذا ما فعلناه ونتمنى أن نقدم غدا أفضل أداء لدينا، ولقد قدمنا مباريات جيدة في الفترة الماضية وحالفنا التوفيق ونتمنى استمرار التوفيق أمام الزمالك".
يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يدخل غدا المواجهة الخامسة له أمام فريق الترجي التونسي، حيث واجه كارتيرون منافس الغد في 4 مباريات من قبل مع ناديين مختلفيين وهما الأهلي المصري والرجاء المغربي، تفوق باتريس كارتيرون علي فريق الترجي في 3 مباريات من قبل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.
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