شكرا لقرائتكم حارس الزمالك: جاهزون فى أفضل صورة لنا لمواجهة الترجى بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد جنش حول أهمية وصعوبة مباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً وقال فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة:"الفريق استعد جيدا لمباراة الترجي، والجهاز الفني ذاكر الفريق المنافس ونلعب لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة والفوز باللقب".
وأضاف جنش:"كلنا لدينا هدف واحد وهو الفوز باللقب، بالرغم من أننا نواجه فريق كبير فاز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين، ووجدنا استقبال حافل من جماهير الزمالك في قطر، وتواجد الجماهير سيكون دافع كبير للاعبين للفوز، لاننا متشوقون للعب أمام جمهورنا، أي لاعب في الزمالك هو لاعب كبير، ودور اللاعبين أصحاب الخبرة هو تحفيز اللاعبين وتوعيتهم ، وكل اللاعبين على أتم الاستعداد للمباراة ونستطيع إسعاد الجماهير".
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