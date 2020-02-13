شكرا لقرائتكم عبدالرحمن العبيد ينافس على جائزة هدف الأسبوع في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف عبدالرحمن العبيد لاعب فريق النصر السعودي، في مرمى السد لجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا، وفق ما أعلنه الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر".

هذا وضمت قائمة الأهداف المرشحة، هدفي كييرو أوغاوا وكيوغو فوروهاشي لاعبي فيسيل كوبي الياباني خلال مباراته أمام جوهر دار التعظيم الماليزي التي انتهت 5 - 1، ومشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي في شباك أهلي دبي الإماراتي في المباراة التي انتهت 2 - 1 للفريق الأوزبكي.

وتعادل النصر مع السد 2-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.