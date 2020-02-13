المتصدر ليفربول مع متذيل الترتيب وفارق النقاط الـ55

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تفرّق خمس وخمسون نقطة بين ليفربول المتصدر ومضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب، قبل مواجهتهما السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

يحلق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي اقرب منافسيه، فيما يبدو نوريتش قريبا من الهبوط والعودة الى المستوى الثاني بعد فوزه اربع مرات فقط في 25 مباراة.

لذا قد يلجأ مدرب "الحمر" الالماني يورغن كلوب الى اراحة بعض نجومه، قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء على ارض اتلتيكو مدريد الاسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الذي يحمل لقبه.

وكان ليفربول استهل موسمه بفوز كبير على نوريتش 4-1، ليحلق بعدها رفاق المصري محمد صلاح مع 24 فوزا في 25 مباراة، ويقتربون من احراز لقبهم الاول في الدوري منذ ثلاثة عقود.

اراح كلوب تشكيلته بالكامل في مسابقة الكأس الاسبوع الماضي، ليفوز بتشكيلة يافعة قياسية على شروسبيري من المستوى الثالث 1-صفر في مباراة معادة من الدور الرابع.

ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم الفريق السنغالي ساديو مانيه، افضل لاعب افريقي، لتعافيه للتو من اصابة عضلية، فيما عاد لاعب الوسط جيمس ميلنر الى التمارين ويغيب السويسري جيردان شاكيري.

شرح مهاجم الفريق السابق ريكي لامبرت اهمية الموسم الحالي لليفربول "ما يحصل غير معقول. لا اصدق المستويات التي وصلوا اليها، لم اشاهد ذلك من قبل".

وأضاف لموقع النادي الرسمي "المدينة تغلي... معدل العمل الذي يقدمونه رائع. انا مندهش. انه الايمان الذي ثبته كلوب. هي القواعد والمعايير التي وضعها وطبقها اللاعبون على اكمل وجه".

وهناك مخاوف بامكانية تأجيل مباريات أخرى نهاية هذا الاسبوع بسبب العواصف، والتي دفعت ثمنها مباراة مانشستر سيتي ووست هام الاحد الماضي اذ تأجلت الى الاربعاء المقبل.

وبعد مواجهة ولفرهامبتون مع ضيفه ليستر سيتي ثالث الترتيب، يتوقع ان تصل رياح قوية السبت لتهدد حضور الجماهير في مباراتي ليفربول مع نوريتش، وساوثمبتون مع بيرنلي.

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وتشير توقعات الارصاد الجوية الى هدوء العاصفة الاحد، ما يعني امكانية اجراء مباراتي استون فيلا مع توتنهام السادس، وأرسنال العاشر مع نيوكاسل يونايتد.

وتم توزيع مباريات المرحلة على اسبوعين كي تتناسب مع العطلة الشتوية في البريمير ليغ، لتختتم المرحلة بمواجهة نارية بين تشلسي الرابع ومانشستر يونايتد الثامن.

- تشلسي * مانشستر يونايتد الاقوى -

وفي ظل ابتعاد ليفربول في الصدارة، يبدو الصراع ناريا على المراكز المؤهلة الى البطولات الاوروبية. وفيما تبدو حظوظ مانشستر سيتي (51 نقطة) حامل اللقب في الموسمين الاخيرين وليستر سيتي (49) جيدة لانتزاع المركزين الثاني والثالث، تشتعل المنافسة على المركز الرابع.

ويبتعد تشلسي الرابع 6 نقاط فقط عن ولفرهامبتون التاسع، وستكون مواجهته منتظرة مع مانشستر يونايتد الاثنين على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويأمل لاعبو المدرب فرانك لامبارد في الثأر من الخسارة الافتتاحية القاسية على ارض يونايتد برباعية نظيفة، علما بانهم خسروا مرة ثانية امام "الشياطين الحمر" على ارضهم 1-2 في دور الـ16 من كأس الرابطة.

لكن بعد مواجهة اب/اغسطس في الدوري، تبدلت احوال الفريقين فتراجع يونايتد الى المركز الثامن وهو لم يحقق اي فوز في آخر ثلاث مباريات، فيما حقق تشلسي عودة قوية قبل ان يتراجع في الاونة الاخيرة ويبتعد ايضا عن الفوز في آخر ثلاث مراحل.

وكشف مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير ان مهاجم الفريق الجديد النيجيري اوديون ايغالو جاهز للمشاركة ضد تشلسي، بعد انضمامه معارا من شنغهاي غرينلاند شنهوا الصيني حتى نهاية الموسم.

وبرغم ان ايغالو لم يكن ضمن بعثة الفريق التي عسكرت في مدينة ماربيا الاسبانية بسبب الطقس الدافئ وذلك "لأسباب خارجة عن ارادة النادي" بحسب ما ذكر الاخير، الا ان سولسكاير سارع الى ضمه للتشكيلة.

وتحدث سولسكاير عن لاعبه الجديد البرتغالي برونو فرنانديش مشيدا بقدراته "هو لاعب جيد جدا ومن الواضح ان عقله اسرع من كثيرين. يملك العديد من المزايا التي سنستفيد منها".