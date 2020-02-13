ليكرز يحسم القمة مع ناغتس وميلووكي يخسر في غياب أنتيتوكونمبو

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احتاج لوس أنجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية إلى التمديد لحسم قمته مع مضيفه ومطارده المباشر دنفر ناغتس في صالحه 120-116، فيما عانى ميلووكي باكس الامرين في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وخسر أمام مضيفه إنديانا بيسرز 111-118 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى وفت القمة بين ليكرز وناغتس بوعودها حيث قدم الفريقان مباراة رائعة ومثيرة حسمها الضيوف بفضل خبرة نجميه "الملك" ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس.

وحقق جيمس "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) الثانية عشرة له هذا الموسم، بتسجيله 32 نقطة مع 12 متابعة و14 تمريرة حاسمة، وأضاف ديفيس "دابل دابل" بتسجيله 33 نقطة، مع 10 متابعات.

وقال ديفيس "دفاعنا أعادنا إلى المباراة وحافظنا على هدوئنا وأنهينا المباراة في صالحنا"، مضيفا "حققنا فوزا مهما قبل مباراة كل النجوم".

وتابع "قدمنا شوطا أول رائعا، هو الأفضل لنا هذا العام، استمتعت خلاله باللعب. ناضلنا في الشوط الثاني وواصلنا القتال حتى النهاية".

وأوضح "سنحاول أن نكون أفضل في الشوط الثاني في المباريات المقبلة".

وفرض ناغتس أفضليته في الربع الأول وحسمه في صالحه بفارق ثماني نقاط (31-23)، لكن ليكرز رد بقوة في الربع الثاني وأنهاه في صالحه بفارق 14 نقطة (38-24) ليتقدم بفارق ست نقاط في نهاية الشوط الأول (61-55).

واستعاد أصحاب الأرض توازنهم في الربع الثالث وكسبوه بفارق تسع نقاط (32-23) ليتقدموا بفارق ثلاث نقاط (87-84)، لكن ليكرز فرض التعادل في الربع الأخير بعدما حسمه في صالحه 27-24 فارضا التمديد.

وتألق ديفيس في الشوط الإضافي بتسجيله 7 نقاط من التسعة التي سجلها فريقه بينها النقاط الأربع الأخيرة في المباراة إثر ثلاثية ورمية حرة ليقود فريقه إلى الفوز الثالث على التوالي والـ41 في 53 مباراة هذا الموسم.

- ميلووكي يسقط في غياب أنتيتوكونمبو -

وفي الثانية، عانى ميلووكي باكس متصدر الدوري والمنطقة الشرقية في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي رزق بمولوده الأول ليام تشارلز الإثنين وخسر أمام مضيفه انديانا بيسرز 111-118.

وخلافا لمباراته الإثنين التي تغلب فيها على ساكرامنتو كينغز 123-111 في غياب أنتيتوكونمبو، واجه ميلووكي الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الـ15 الأخيرة، صعوبات كثيرة أمام مضيفه الذي وضع حدا لسلسلة من سبع هزائم متتالية بينها خمس على أرضه.

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ويدين إنديانا بيسرز بفوزه إلى تي جاي وارين صاحب 35 نقطة ومايلز تورنر الذي حقق "دابل دابل" بتسجيله 14 نقطة مع 10 متابعات، والليتواني دومانتاس سابونيس الذي سجل 15 نقطة مع ثماني متابعات.

في المقابل، كان البديل دونتي ديفيتشنزو أفضل مسجل في صفوف ميلووكي باكس برصيد 19 نقطة مع ثماني متابعات.

وأوقف بروكلين نتس سلسلة الانتصارات المتتالية لضيفه تورونتو رابتورز حامل اللقب عند 15 عندما تغلب عليه 101-91.

ويعود الفضل في فوز بروكلين نتس إلى كاريس لوفيرت وجو هاريس اللذين سجلا 20 و19 نقطة على التوالي، ليحقق الفوز فوزه الأول على حامل اللقب بعد ست هزائم متتالية.

ولم ينفع تورونتو رابتورز تألق نجومه الإسباني سيرج إيباكا صاحب 28 نقطة وتسع متابعات، وفريد فانفليت صاحب 22 نقطة، وكايل لاوري الذي حقق "تريبل دابل" (12 نقطة ومثلها تمريرات حاسمة و11 متابعة) لتفادي الخسارة الخامسة عشرة في 55 مباراة هذا الموسم.

واكتفى الكاميروني باسكال سياكام بتسجيل 16 نقطة فقط لحامل اللقب.

وكلل السلوفيني لوكا دونتشيتش عودته من الإصابة بنجاح وقاد فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز على ساكرامنتو كينغز 130-111.

وسجل دونتشيتش 33 نقطة مع 12 متابعة وكان على بعد تمريرتين حاسمتين من تحقيق الـ"تريبل دابل" في أول مباراة له منذ إصابته في 30 كانون الثاني/يناير الماضي.

وساهم اللاتفي كريستابس بورزينجيس بدوره في فوز دالاس مافريكس الذي حقق انتصارا واحدا في مبارياته الاربع الأخيرة، بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة.

وواصل يوتا جاز صحوته بعد خمس هزائم متتالية وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على ضيفه ميامي هيت 116-101 بفضل 26 نقطة لدونوفان ميتشل و22 نقطة للكرواتي بويان بوغدانوفيتش و16 نقطة و20 متابعة للفرنسي رودي غوبير.

وفي باقي المباريات، فاز فينيكس صنز على غولدن ستايت ووريرز 112-106، وممفيس غريزليز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-104، وكليفلاند كافالييرز على أتلانتا هوكس 127-105، وأورلاندو ماجيك على ديترويت بيستونز 116-112 بعد التمديد.

وخسر نيويورك نيكس أمام واشنطن ويزاردز 96-114، ومينيسوتا تمبروولفز أمام تشارلوت هورنتس 108-115.