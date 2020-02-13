الأمير عبدالله بن مساعد يدشن نادي "الهلال يونايتد" في دبي









اسماء السيد - كشف الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية السابق، عن ملكيته لأحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإماراتي، وذلك في مؤتمر صحفي بدبي.

ويحمل النادي الجديد للأمير السعودي، اسم الهلال يونايتد، وسينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي من بداية الموسم الحالي.

وكشف بن مساعد في المؤتمر الصحفي عن هدفه من هذه الخطوة الاستثمارية الرياضية المهمة والأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، التي يُسمح فيها لمستثمر بتأسيس لشركة كرة قدم ستكون منافسة في دوري الهواة، ومنه ربما يصعد إلى دوري الدرجة الأولى والمحترفين.

وأضاف "حاليًا لدينا ثلاثة أندية تعود ملكيتها للمجموعة التي نمتلكها، ونطمح لزيادة العدد إلى 6 أو 7 موزعة في مختلف أنحاء العالم، ونفكر في الاستثمار بناد عربي قريبا أيضا".

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وتابع "نمتلك طموحًا كبيرًا من خلال استثماراتنا الرياضية إلى فتح باب الاحتراف الأوروبي أمام اللاعب السعودي والإماراتي والعربي بشكل عام، وسنعلن في نادي الهلال يونايتد عن طموحاتنا بعد نهاية الموسم".

وعن سباب اختياره اسم الهلال يونايتد، لناديه الجديد، قال: "نَقِّلْ فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِن الهَوى مالحُبُّ إلاّ للحَبيبِ الأوَّلِ"، حيث سبق له تولي رئاسة نادي الهلال السعودي وحقق معه كاس ولي العهد.

يذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد كان قد نجح في سبتمر الماضي في الحصول على ملكية نادي شيفليد يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنكليزي المتتاز "البريميرليغ"، بشكل كامل، بعدما أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، حكمها النهائي لصالحه، بعد خلافه مع شريكه السابق رجل الأعمال كيفن ماكابي.