شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية محمد صلاح مع الشعر الكيرلى ومنتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، أن محمد صلاح شرَفنا جميعًا داخل وخارج مصر، و في الدول الأخرى عندما يعرفون أننا من مصر يقولونegypt محمد صلاح.

وقال منيع فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه خلال مشاركته في بطولة بإحدى الدول، كان لاعب المنتخب سامى أمين شعره "كيرلى" وعندما رأه أحد الأشخاص قالEgypt مصر وناداه.. محمد صلاح محمد صلاح "

يذكر أن عبد اللطيف منيع حقق ذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت بالجزائر مؤخرًا، ومن قبلها ذهبية بطولة سيرياس بإيطاليا، كما حقق برونزية دورة الألعاب العسكرية.

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ويتولى تدريب عبد اللطيف منيع الدكتور أشرف حافظ المسئول السابق عن برنامج إعداد كرم جابر لدورات الألعاب الأولمبية والتي حقق خلالها ذهبية أثينا، وفضية أولمبياد لندن.

وتوج منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية بالمركز الأول فى ترتيب الدول المشاركة وحصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 27 ميدالية متنوعة لكن بينها 7 ذهبيات فقط و11 فضية و9 برونزيات، أما تونس فاحتلت المركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 6 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزية.

بالإضافة إلى تتويج محمد إبراهيم كيشو وأبو حليمة محمد، وعبد اللطيف منيع، وهيثم فهمى، وسمر حمزة بالمركز الأول والميدالية الذهبية أيضًا بمنافسات البطولة.