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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان يلا شوت بث مباشر والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نارية أمام نظيره ميلان في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد سان سيرو "جوزيبي مياتزا" في ميلانو، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.
موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.
ستكون مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا، اليوم الخميس، منقولة بشكل حصري عبر قناة Rai 1 الإيطالية، وقناة Setanta Sports Euro Asia الإنجليزية.
مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان يلا شوت بث مباشر
يدخل يوفنتوس المباراة ضد ميلان بعد هزيمة غير متوقعة أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي، مما أفقده صدارة الكالتشيو للإنتر الذي نجح في قبل الطاولة على ميلان برباعية مقابل هدفين، ليصبح في رصيده 54 نقطة بنفس رصيد اليوفي، لكن يتفوق الأفاعي بفارق الأهداف عن السيدة
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