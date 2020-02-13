شكرا لقرائتكم عبد الغني : أتهموني بالسرقة عشان يفطسوني وأقدر أشتري اتحاد الكرة وأبيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دائما ما يثير مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، الجدل بسبب تصريحاته المثيرة وحديثه عن كافة الملفات الشائكة دون حسابات.

الخليج 365 حرص على إجراء حوار مع مجدي عبد الغني تحدث خلاله عن كافة الملفات الشائكة المتواجدة على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، ولم يخلو الحوار من السخونة المعروفة لعضو مجلس الجبلاية السابق.

ورد مجدي عبد الغني خلال الحوار على اتهامه بسرقة ملابس المنتخب أثناء تواجده في مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشددا على أن هذه الاتهامات كانت مقصودة، قائلا : "اتهمونى فى الجبلاية بالسرقة عشان يفطسونى".

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أضاف عضو مجلس الجبلاية السابق، أن الحديث عن واقعة السرقة أى كلام، بهدف تفطيس مجدى عبد الغنى والمفاجأة أن هذا الكلام صادر من داخل اتحاد الكرة لأن ولاد الكار الواحد بيكرهوا بعض، وهذا الأمر أحزنى بشدة لأنى قادر على شراء الاتحاد وبيعه وكل ما حصلت عليه كان حقى كرئيس لبعثة منتخب مصر.

وظهرت أزمة ملابس المنتخب مع مجلس عبد الغني قبل كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، بعد استبعاده من رئاسة بعثة منتخب مصر فى المونديال بداعى واقعة استيلائه على حقائب ملابس لاعبى الفراعنة، وتوجه إلى مخزن اتحاد الكرة فى ساعة متأخرة من الليل وقام بالحصول على عدد من الحقائب بها كميات كبيرة من الملابس، ليفتح اتحاد الكرة تحقيقا ويتم استبعاده من البعثة.

انتظروا حوار مجدي عبد الغني كاملا ومزيد من المفاجآت خلال ساعات قليلة..