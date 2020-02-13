شكرا لقرائتكم هشام يكن: تتويج الزمالك بالسوبر سيمكنه من تسيُد إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى هشام يكن نجم الزمالك السابق أن مباراة فريقه ضد الترجي في السوبر الإفريقي مهمة للغاية ولها هدف في أن يكون بطل أبطال إفريقيا، مشددا على أن أهمية تتويج الزمالك بالسوبر في أنها ستسجل في التاريخ وتمكنه من تسيد إفريقيا.

قال يكن في تصريحات خاصة لاعبي الزمالك اللعب بروح قتالية أكثر من الفنيات ، وأن المباراة بحاجة ماسة إلى قوة إرادة وروح قتالية، من أجل تحقيق اللقب، لاسيما وأن الفريق لا يسير بشكل جيد في الدوري المحلي، ويمر بحالة سوء مستوى وتخبط في النتائج ، بخلاف ابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم مثل فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

وعن نصائحه إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، أكد أنه بحاجة أن يعمل أفضل من ذلك لأنه لم يحضر اللاعبين الاحتياطيين بالشكل الأمثل لتعويض الأساسيين، حيث أنه لم يرفع مستوى لاعب مثل أحمد عيد أو محمد عنتر أو عمر السعيد، وما الاستفادة التي عادت على الأخير، مؤكدا أنه لم ينجح في توفير بديل لطارق حامد وفرجاني ساسي حتى الآن، ويبدو تأثر الزمالك بغياب أحدهما في المباريات.

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وعن توقعه لنتيجة المباراة أوضح أنه لا يتوقع ولكنه يتمنى فوز الزمالك من أجل أن يصبحوا حاصلين على اللقب مثلما فعلتها عام 1994.

وعن التشكيل الأفضل لقيادة الزمالك في السوبر اختار يكن كلا من محمد أبو جبل في حراسة المرمى وأمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي في لدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في الوسط ومصطفى محمد في الهجوم.