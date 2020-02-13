شكرا لقرائتكم كاف يغازل الزمالكاوية قبل السوبر الإفريقى بـ"جزء من سحر" حازم إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الأهداف التاريخية للزمالك فى بطولة السوبر الإفريقى قبل المواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض مع الترجى التونسى، فى السادسة من مساء غدا الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى فى بطولة السوبر.

وعلق الكاف على الأهداف قائلا:"جزء من سحر حازم إمام"، فى إشارة إلى هدفه فى فوز الزمالك بآخر بطولة سوبر توج بها الفريق الأبيض عام 2003 عندما تغلب على الوداد المغربى التى مر عليها 17 حيث توج بلقبها نادى الزمالك،فى 7 فبراير 2003 ورفع خالد الغندور، قائد الأبيض، كأس السوبر الأفريقى بعد الفوز على الوداد المغربى 3-1 فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة، بعدما حصد أبناء ميت عقبة لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا قبل شهور من السوبر الأفريقى، وكان أيضاً على حساب فريق مغربى هو الرجاء البيضاوى.

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وبدأ الزمالك لقاء السوبر الأفريقى 2003 تحت قيادة فنية للبرازيلى كابرال، وتشكيل مكون من عبد الواحد السيد، فى حراسة المرمى، وثلاثى الدفاع وائل القبانى وبشير التابعى ومدحت عبد الهادى، وعلى الجانب الأيمن أحمد صالح، والجانب الأيسر طارق السيد، ومنتصف الملعب تامر عبد الحميد، وأمامه محمد عبد الواحد، وحازم إمام، وفى خط الهجوم جمال حمزة وعبد الحليم على وشهدت المباراة حشدا كبيرا فى مدرجات استاد القاهرة، من قبل جماهير الفريق الأبيض التى حضرت لمساندة فريقها فى حصد لقب السوبر الأفريقى الثالث فى تاريخه.

وافتتح التسجيل للزمالك محمد عبد الواحد فى الدقيقة 28، ثم هدف لحازم إمام فى الدقيقة 61، وما هى إلا 4 دقائق فقط حتى سجل عبدالحليم على ثالث الأهداف فى الدقيقة 64، قبل أن يقلص الوداد النتيجة بعد إحرازه هدف رد الاعتبار فى الدقيقة 78، لتنتهى المباراة 3-1 لصالح الأبيض ويعتبر محمود عبدالرازق شيكابالا هو الوحيد من بين الجيل الحالى الذى شارك فى المباراة، حيث كان وقتها فى الـ17 من عمره، وشارك بديلا لجمال حمزة فى الدقيقة 78، فيما حل محمد كمونة بديلا لحازم إمام فى الدقيقة 82، وشارك خالد الغندور بدلا من عبدالحليم على فى الدقيقة 90.

ويمتلك الزمالك فى رصيده، 12 بطولة قارية مقسمة إلى 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، و3 سوبر أفريقي، وبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، وبطولتين أفروآسيوية وبطولة وحيدة للكونفدرالية بمسماها الجديد.