شكرا لقرائتكم إيهاب المباركى: السوبر الإفريقى هو ما ينقص الجيل الحالى للترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إيهاب المباركي مدافع الترجى التونسى، إن فريقه يسعى لتحقيق السوبر الإفريقى أمام الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى السادسة من مساء غد، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى حيث يشارك الأبيض فيها بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.



المباركى

وقال المباركى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: "هذا اللقب مهم بالنسبة لنا وهو الوحيد الذي ينقص هذه المجموعة من اللاعبين التي لعبت سويا لسنوات، استعداداتنا جيدة لهذه المباراة ونسعى لتحقيق هذا اللقب الذي نحتاجه بشدة".

وعلق المباركى عن المواجهة مع فرجاني ساسي نجم الترجي السابق، قائلاً: "ساسي صديقنا ولكنه الآن في فريق منافس ونسعى لتقديم مباراة قوية أمام الزمالك فهى مباراة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا".

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لمباركى



مدافع الترجى

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرض فيديوهات الجماهير على اللاعبين فى المحاضرة الأخيرة لمباراة الترجى التونسى، التى ستقام فى السادسة مساء غد، الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى وجاء قرار الفرنسى باتريس كارتيرون بهدف زيادة نسبة حماس لاعبى الزمالك وتحفيزهم خاصة بعد الاستقبال الحافل لبعثة الزمالك فى قطر، ليطلب المدرب الفرنسى تحضير فيديوهات استقبال الفريق من الجهاز الإدارى لعرضها على اللاعبين فى محاضرته الأخيرة لمطالبتهم بإسعاد الجماهير التى تؤازرهم بقوة خاصة بعد تواجد أعداد كبيرة فى المطار لاستقبال الفريق الأبيض للتأكيد على الدعم الكامل للفريق لتحقيق لقب البطولة.



مؤتمر الترجى والزمالك

وخاض الزمالك اليوم، الخميس، مرانه الأخير لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.