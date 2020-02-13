شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضد الرجاء.. ثلاثة منافذ لبيع تذاكر موقعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناءًا على تعليمات الجهات الأمنية ، قرر مسئولو نادي الإسماعيلى تحديد ثلاثة منافذ بمقر النادى من أجل طرح تذاكر مباراة الفريق مع الرجاء البيضاوى المغربى والمقرر انطلاقها مساء الأحد لحساب جولة الذهاب من الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يتم بيع تذاكر مدرجات “الأمامية والعلوية” بمنفذ النادى الكائن بشارع رضا والبحرى ، وبالنسبة لتذاكر مدرجات “الثانية وسط” سيتم طرحها بمنفذ مدرسة الموهوبين ، بينما ستباع تذاكر مدرجات “الثالثة يمين” بمنفذ شارع شبين أمام مديرية الزراعة ، وذلك سعيا لتجنب تكدس الجماهير وتيسيرا لعملية البيع وعدم تعرضهم للإجهاد نتيجة الاصطفاف لفترة طويلة.

كما تقرر بدء طرح التذاكر والتى تبدأ من غدا الجمعة فى تمام الثانية عصرا وحتى نفاذها.

هذا وسيحصل كل فرد على تذكرة واحدة فقط بصورة البطاقة الشخصية مع السماح بالحصول على تذكرة إضافية للابناء دون الــ16 عام بصورة شهادة الميلاد ، لضمان الحصول على اكبر عدد ممكن من الجماهير على التذاكر وتفادى عملية السوق السوداء للتذاكر.

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كما وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج لتجهيز الاوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للدراويش قبل مواجهة الرجاء المغربى الذى يلاقيه الدراويش مساء الأحد المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة الاسماعيلى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ويأتى قرار جوميز تمهيداً للإستعانة بكادو في جزء من المباراة للإٍستفادة من خبراته الافريقية لاسيما بعد تسجيله هدفاً فى ودية الاسماعيلى أمام فريق الشباب بالنادى، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم ”الخليج 365” أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.