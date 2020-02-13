شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف لـ"سوبر كورة" عدد اللاعبين الكبار بقائمة الأولمبى الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن قائمة الفريق الأولى التي سيتم إرسالها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستضم العديد من اللاعبين الكبار بصرف النظر عن أن الاختيار فى النهاية سيقتصر على ثلاثة لاعبين فقط.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض بطولة ودية دولية بالإمارات مارس المقبل استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنظمها اليابان الصيف المقبل.

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وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على تصريحات شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي بعدما أعلن ضم محمد صلاح نجم ليفربول إلى القائمة المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، حيث قال المدرب الوطني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "النهار" أمس: "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي، ولم أتواصل مع محمد صلاح حتى الآن ومن الممكن أن يكون اتحاد الكرة تحدث معه".

وتابع: "قدمنا الرغبة في ضم محمد صلاح وننتظر قراره، ووجود محمد صلاح مع الأولمبي سيساعد على حصد ميدالية في الأولمبياد"، مضيفاً، "لم نستقر على أي اسم من الكبار سوى محمد صلاح ومن الممكن عدم ضم أي لاعب آخر".

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وقالت صحيفة "ديلي ميل": إن تصريحات شوقي غريب بشأن إختيار محمد صلاح ضمن الثلاثي الكبار مع منتخب مصر في دورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، جاءت بمثابة ضربة قوية للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لاسيما وأن منافسات كرة القدم في الاولمبياد ستختتم يوم 8 أغسطس القادم، وهو نفس موعد إنطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح سيغيب عن بداية مشوار ليفربول في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، حال تأكد مشاركته مع مع منتخب بلاده في الاولمبياد، حيث سيحتاج للحصول على الراحة بعد إنتهاء مهمته مع "الفراعنة".

وكان يورجن كلوب أكد في وقت سابق على أن القرار النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في دورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، لم يتخذ بعد.