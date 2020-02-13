شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فاير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري.

واستبعد فايلر كلاً شريف إكرامي، حسام عاشور، محمود وحيد، وصالح جمعة لأسباب فنية، ورمضان صبحي لعدم اكتمال جاهزيته، بالإضافة إلى المصابين حمدى فتحى، محمد محمود، كريم نيدفيد.

وضمت القائمة كلا من :محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

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ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 42 نقطة بعد الفوز على طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.