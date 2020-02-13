شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات في صدارة أفريقيا بتصنيف الفيفا بعد التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاء منتخب مصر في الترتيب 23 عالميا، وحل منتخب المغرب في المركز الثاني أفريقيا و25 عالميا، وخلفه منتخب ليبيا في المركز 41 عالميا، ثم منتخب أنجولا في المركز 45 عالميا، وفي المركز الخامس أفريقيا جاء منتخب موزمبيق الذي تواجد في المركز 61 عالميا.
وتصدر منتخب مصر كذلك تصنيف المنتخبات العربية وجاء خلفه المنتخب المغربي ثم منتخب لبنان الذي جاء في المركز 40 من التصنيف العالمي، وخلفه منتخب ليبيا، ثم منتخب الكويت في المركز 32 عالميا.
وجاءت منتخبات البرازيل وأسبانيا والأرجنتين وروسيا والبرتغال على التوالي في صدارة الترتيب العالمي.
وبلغ منتخب مصر للصالات كأس العالم بليتوانيا المقرر لها سبتمبر المقبل، وجاء وصيفا بكأس الامم الأفريقية الأخيرة التي جرت بالمغرب.
وأشارت عبد الحق إلى أن المهرجان سيتضمن تكريمًا خاصًا للمنتخب الوطني لكرة الصالات بعد تأهله لنهائيات كأس العالم للعبة واحتلاله المركز الثاني لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالمغرب.
استقر مسئولو اتحاد الكرة على تجديد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح رغم الهزيمة بخماسية أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها المغرب، خاصة أن المنتخب نجح في التأهل لكأس العالم 2020 بليتوانيا، وأيضًا حصول هذا الجهاز من قبل على برونزية أوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 ، والتأهل لدور الـ8 لكأس العالم.
وتوج المنتخب المغربى لكرة الصالات ببطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على نظيرة المصرى بخماسية نظيفة في من المباراة التي جمعتهما في النهائي وحرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على التواجد لمتابعة اللقاء.
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