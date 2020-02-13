شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات في صدارة أفريقيا بتصنيف الفيفا بعد التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاء منتخب مصر في الترتيب 23 عالميا، وحل منتخب المغرب في المركز الثاني أفريقيا و25 عالميا، وخلفه منتخب ليبيا في المركز 41 عالميا، ثم منتخب أنجولا في المركز 45 عالميا، وفي المركز الخامس أفريقيا جاء منتخب موزمبيق الذي تواجد في المركز 61 عالميا.

وتصدر منتخب مصر كذلك تصنيف المنتخبات العربية وجاء خلفه المنتخب المغربي ثم منتخب لبنان الذي جاء في المركز 40 من التصنيف العالمي، وخلفه منتخب ليبيا، ثم منتخب الكويت في المركز 32 عالميا.

وجاءت منتخبات البرازيل وأسبانيا والأرجنتين وروسيا والبرتغال على التوالي في صدارة الترتيب العالمي.

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وبلغ منتخب مصر للصالات كأس العالم بليتوانيا المقرر لها سبتمبر المقبل، وجاء وصيفا بكأس الامم الأفريقية الأخيرة التي جرت بالمغرب.