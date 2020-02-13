شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حكام مصريين يحصلون على الشارة الدولية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل 9 حكام مصريين على الشارة الدولية للكاراتيه، على هامش بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه المقامة في دبي الإماراتية.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكدا أنها سابقة لم تحدث من قبل بنجاح 9 حكام مصريين وحصولهم على الشارة الدولية.

أضاف الدهراوى أن حصول 9 حكام على الشارة الدولية جاء وفقا لخطة مدروسة من قبل مجلس الإدارة وكذلك لجنة الحكام التي يتولى رئاستها عماد السرسى. أوضح أنه بالإمكان زيادة عدد الحكام المصريين للمشاركة في البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

والحكام الذين حصلوا على الشارة الدولية هم عاطف صابر ، محمود هاشم ، هشام الصادق ، سمر عبد الله، وليد حمد لله ، أحمد حمدي ، سامح محمد محمود ، عباس رفاعي ، بسام محمود .

وتضم البعثة 23 لاعبا ولاعبة وهم مالك سلامة، وعلى الصاوى، وعبد الله ممدوح، طه طارق، أحمد الأصفر، عبد الله هشام ، أحمد اشرف، محمد رمضان، رضوى سيد ، ياسمين حمدى ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، منة شعبان ، سارة عاصم ، اية هشام ، شيماء أبو اليزيد ، يوسف اشرف ، زياد محمد ، إسلام احمد ، أسماء مجدى ، تقى هشام ، شهد إيهاب ، سهيلة احمد ، ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد .

يذكر أن منتخب الكاراتيه حقق المركز الثانى بمنافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، واختتمت أول أمس، حيث وصل إجمالى ميداليات المنتخب إلى 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات.