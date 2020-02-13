الامارات | 14 مرشحا لانتخابات عضوية اتحاد كرة القدم الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مرشحا لانتخابات عضوية اتحاد كرة القدم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين لاتحاد كرة القدم محمد هزام الظاهري أن 14 مرشحا تقدموا بطلباتهم للترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة وذلك قبل غلق باب الترشح، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، وذلك تمهيدا لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، خلفا للاتحاد السابق برئاسة مروان بن غليطة الذي تقدم باستقالته أخيرا ، إذ سيختار رئيس الاتحاد ،ثمانية من بين هؤلاء المترشحين إضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين سيقوم رئيس الاتحاد أيضا باختيارهم بالتعيين لعضوية الاتحاد ليصبح العدد الإجمالي 11 عضوا، علما أن الانتخابات ستجرى في 12 مارس المقبل.

وقال أمين عام اتحاد الكرة في تصريحات صحافية إن "الأمانة العامة لاتحاد الكرة تسلمت طلبات المترشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في اظرف مغلقة وقامت بدورها بتحويلها إلى اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، التي ستعقد بدورها اجتماعا يوم الأحد المقبل لفحص أسماء المرشحين والإعلان عنهم رسميا كون أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالكشف عن الأسماء وسيتم فتح باب الطعون على المترشحين اعتبارا من الاحد المقبل حتى 20 الجاري ".

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، فاز بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية لعدم تقدم آخر مرشح آخر لمنافسته على المنصب.

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وضمت قائمة المترشحين من قبل الأندية كلا من هشام الزرعوني (الشارقة)، حميد الطاير (النصر) ، علي حمد (حتا)، يوسف حسين (الحمرية)، أمل بوشلاخ (رأس الخيمة)، جمعة العبدولي ( دبا الفجيرة) عمر سليمان العضب (دبا الحصن)، أحمد بن درويش ( نادي الإمارات)، عبد الله بن سعيد (مصفوت)، فهد الحوسني (بني ياس)، سيف المنصوري ( الظفرة )، سالم الشامسي (العين)، سلطان سالم (المدام)، وعامر الصيعري ( الوحدة) .

وشدد أمين عام اتحاد الكرة أن عدد المترشحين الـ 14 مستوفي للشروط الخاصة بالعدد المطلوب لاستكمال القائمة المحددة، مؤكدا أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اعتمدت خلال اجتماعها الأخير منح خمسة مقاعد في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أندية دوري المحترفين وثلاثة لأندية الدرجة الأولى وثلاثة مقاعد آخري يتم اختيارها بالتعيين من قبل رئيس الاتحاد، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 27 الجاري كآخر موعد لتقديم قائمة المرشحين من قبل رئيس الاتحاد.