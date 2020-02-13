الامارات | رسمياً.. المغربي زياش ينضم إلى تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المغربي زياش ينضم إلى تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أياكس أمسترادم الهولندي، انتقال نجمه الدولي المغربي حكيم زياش، إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، في الصيف المقبل.

أوضح تشيلسي عبر بيان بموقعه الإلكتروني، أنه لا يتبقى سوى موافقة اللاعب المغربي الدولي على البنود الشخصية في العقد، وأنه سيظل ضمن صفوف أياكس خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وأعلن أياكس عن الصفقة كذلك عبر موقعه الرسمي، موضحاً أن اللاعب سينتقل إلى تشيلسي اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وأضاف أياكس أنه اتفق مع تشيلسي على انتقال اللاعب مقابل 40 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 44 مليون يورو طبقاً لمتغيرات.