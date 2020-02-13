شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر لها الثامنة والربع مساء غد الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، على معلول.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «قفشة»، وليد سليمان، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمود عبدالمنعم «كهربا»، جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن، وأليو بادجي، وجونيور أجايي.