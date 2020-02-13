شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس بني سويف الرياضي يرصد مكافأة للاعبي «التليفونات».. والأخير يستنكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي، عن مكافأة لاعبي نادي تليفونات بني سويف، بمبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل تحفيزه لهم، من أجل الفوز على نادي البنك الأهلي، لإزاحته من قمة المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني «المظاليم»، وعودة نادي بني سويف إلى تربعه مرة أخرى على القمة.

وآثارت المكافأة استياء مسؤولي نادي التليفونات والذين عبروا عن رفضهم لذلك التصرف.

وأكد نادي تليفونات بني سويف في بيان له، أن النادي له تاريخ مشرف في المجال الرياضي وصاحب مباديء يعلمها القاصي والداني، لذلك لا يباع ولا يشترى.

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جاء ذلك ردًا على إعلان أحد أعضاء مجلس إدارة نادي بني سويف، رصده مكافأة مالية قدرها 10 ألاف جنيها لفريق التليفونات في حالة فوزه على البنك الأهلي المتصدر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني في مباراتهما الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة عشر، مما أثار استياء وغضب جميع العاملين بنادى تليفونات بني سويف وخصوصا جهاز ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بصرف النظر عن قصده ونيته إلا أنه قد خانه التعبير.

وأضاف البيان أنه كان الأولى بذلك أن يحفز فريقه نادي بني سويف الذي ينافس على الصعود للدوري الممتاز، ومنافسا بنفس المجموعة، حيث أن نادي تليفونات بني سويف يلعب لنفسه فقط وليس لحساب أي نادي آخر، حيث أن النادي يقدر ويحترم جميع الأندية، ومازال متمسك بالمنافسة على الصعود للدوري الممتاز بالرغم من فارق النقاط بينه وبين المتصدر.

وأوضح البيان، أن نادي تليفونات بني سويف تلقى أتصال تليفونيا من المحاسب على سليم، رئيس نادي بني سويف، حيث أكد أن نادي تليفونات بني سويف نادي عريق وصاحب مباديء، وأن ما قام به عضو مجلس الإدارة يمثل شخصه فقط، وليس نادي بني سويف، ونادي بني سويف والتليفونات أشقاء على مر الزمن، ولن يعكر صفو العلاقة بينهما مما حدث.

وتابع البيان، أن نادي التليفونات علاقته وطيدة بنادي بني سويف، ويتمنى صعوده للدوري الممتاز في حالة عدم صعود التليفونات كممثل لمحافظة بنى سويف، مع العلم بان فريق التليفونات يتمسك بأمل الصعود حتى أخر مباراة في الدورى مطبقا شعار اللعب النظيف والتاريخ يشهد على ذلك.

ويحتل نادي تليفونات المركز الخامس برصيد 21 نقطة، والذين سيواجهون نادي البنك الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 31 نقطة، مقابل 28 نقطة لنادي بني سويف الرياضي.