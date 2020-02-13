شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رفعت يحيي حفل السوبر الأفريقي الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع الاختيار علي الفنان رامي رفعت لتقديم أغنية حفل افتتاح كأس السوبر الأفريقي ٢٠٢٠ بين الزمالك والترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً، والذي تستضيفه قطر.

وقال «رفعت»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه فخور بالوقوف بجانب نادي الزمالك والغناء له في هذا اليوم الهام.

وأكد أنه سيغني أكثر من أغنية خلال حفل الافتتاح، ويبدأها بأغنية (يا زمالك إنت كبير)، بالإضافة لأغنية جديدة أعدها خصيصًا لهذا اليوم بعنوان (فك التكشيرة)، موضحًا أنها ستكون مفاجأة لجمهور الزمالك.