الإسماعيلي يعلن موعد طرح تذاكر مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره الرجاء المغربي، في نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، بمنافذ البيع بمقر النادي، اعتبارا من غد الجمعة، في تمام الثانية عصرا، وذلك بناء على طلب الجهات الأمنية.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يأتى ذلك من أجل تواجد دوريات أمنية سعيا لتحقيق النظام والانضباط وتيسير عملية البيع على الجماهير الراغبة في حضور المباراة والمقدر عددها بنحو 4500 مشجع إسمعلاوي، فضلا عن 500 للفريق الضيف.
وتنطلق المباراة في تمام السادسة من عصر الأحد المقبل، في إطار جولة الذهاب من دور النف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكان مجلس الإدارة قد طالب بزيادة عدد الحضور إلى عشرة آلاف مشجع، إيمانا منه بدور الجماهير في تقديم المساندة الفعالة والمؤازرة الحقيقية للفريق، سعيا لحصد بطاقة التأهل للدور النهائى للبطولة الأكبر بالوطن العربي، إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك لدواع أمنية.
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