حكيم زياش من أياكس الهولندي إلى تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

أعلنت نادي تشيلسي الإنجليزي توصله لاتفاق مع أياكس الهولندي على ضم النجم المغربي حكيم زياش بنهاية الموسم الجاري.



وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت، في وقت سابق، استعداد نادي تشيلسي، بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد، للتحرك من أجل ضم «زياش» من أياكس الهولندي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح النادي أن انتقال اللاعب إلى لندن يتوقف فقط على اتفاقه على بنوده الشخصية، فيما سيبقى في النادي الهولندي حتى نهاية الموسم.