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تعديل موعد قمة الزمالك وسبورتنج فى دورى سوبر السلة

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جدة - عمرو شويل عدلت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباراة فريق الزمالك أمام سبورتنج في أخر جولات الأدوار الأولى في بطولة دورى سوبر السلة ، و التي تقام يوم 16 فبراير الجارى .

 

وستقام المباراة بصالة عبد الرحمن فوزى بالزمالك ، في الخامسة مساءا بدلا من السادسة نظرا لظروف البث التليفزيونى ، على أن لا يتغير يوم خوض اللقاء ، ويقام الاحد المقبل 16 فبراير كما هو .

 

يذكر أن الزمالك تغلب امس على الجزيرة في بطولة الدورى بنتيجة 68/64 في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى .

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وجاء ترتيب بطولة الدورى بتصدر الاتحاد السكندرى برصيد  24 نقطة ، و يليه الأهلى 23 نقطة ، و الجزيرة 23 نقطة  و سبورتنج 20 نقطة ، و الزمالك 19 نقطة ، و سموحة 18 نقطة ، و مصر للتأمين 15 نقطة ، و طلائع الجيش 14 نقطة.

 

يذكر أن فريق سيدات سلة سبورتنج  توج بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالشارقة فى الإمارات بعد الفوز على الفحيص بنتيجة 61/59.

 

كان فريق سبورتنج طلب  استعارة ثريا محمد لاعبة الأهلى خلال مشاركته فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالإمارات، وهو ما وافق عليه الفريق الأحمر، إلا أنه هناك مباراة مع الجزيرة فى كأس السيدات، فطلب الأهلى تأجيل المباراة على أن يتم خوضها عقب عودة اللاعبة من البطولة، لكن مسئولى الجزيرة رفضوا التأجيل وتمسكوا بالموعد المحدد .

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