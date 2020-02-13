شكرا لقرائتكم تدريب خاص لمهاجمى الإسماعيلى للحد من إهدار الفرص قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى، تخصيص فقرات تدريبية خاصة للمهاجمين لعلاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة التى تطاردهم فى المباريات الأخيرة لاسيما قبل موقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية.

يطمح جوميز فى أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب، المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التى يحلم عشاق الفانلة الصفراء فى التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدورى.

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وسيدير المباراة تحكيمياً العمانى أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمرى مساعد أول وراشد الغيثى مساعد ثان، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمى، ولم يحدد بعد الاتحاد العربى الطاقم الذى سيشرف على تقنية الحكم المساعد VAR التى اعتمدها الاتحاد فى المسابقة منذ دور السابق للبطولة.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.