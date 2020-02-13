شكرا لقرائتكم الأهلى يهزم الزمالك برباعية فى دورى 2004 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق شباب النادي الأهلي مواليد 2004، فوزا ثمينا على نظيره نادى الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملاعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، وذلك في إطار منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة.

وسجل أهداف الأهلي كل من، محمد أسامة ميدو بعد مرور 6 ثواني فقط، وأضاف عمر جودة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول والدقيقة 65 في الشوط الثاني على الترتيب، قبل أن يسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 85، ثم يعود خالد السيد لاعب الأهلي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.

بهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 37 معززا صدارته لقمة جدول المسابقة، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 32 في المركز الثالث.

بدأ الأهلي اللقاء بهدف مباغت وسريع بعد مرور ست ثواني فقط من عمر الشوط الأول، عن طريق ميدو أسامة، قبل أن يضيف عمر أحمد الهدف الثاني في الدقيقة السابعة للقلعة الحمراء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر 2/0.

ومع بداية الشوط الثاني واصل النادي الأهلي هيمنته على اللقاء وسجل عمر جودة الهدف الثاني له والثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 65، قبل أن يتمكن لاعبو الزمالك من إحراز هدف تقليص الفارق قبل نهاية اللقاء.

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كان النادي الأهلي قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: مروان صلاح في حراسة المرمى، رأفت خليل، بيجاد عادل، خالد سليمان، زياد أسامة، محمد صلاح، مصطفى أبو الخير، محمد أسامة، عمر أحمد جودة، علي أيمن، وعبد الرحمن ممدوح.

فيما بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: عبد الرحمن في حراسة المرمى، محمود دسوقي، محمود حسن، مهند علي، عبد الرحمن خالد، مصطفى بسيوني، أيمن عبد الحميد، أحمد عمر حسن، يحيى محمد، أحمد السيد فكري وعبد الرحمن عاطف.

وكانت مباراة الدور الأول والتي أقيمت على ملاعب نادي الزمالك بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، قد انتهت بفوز شباب الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

فريق 2004 بالأهلي يبلغ رصيده إلي 37 نقطة ، جمعها من الفوز في 11 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة مرتين، ويأتي خلفه إنبي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وسيد الغزاوي طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي إخصائيا للتدليك.

على الجانب الآخر يقود شباب الزمالك جهاز فتي مكون من: سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس ، وخالد عمران اداريا واشرف محمود اخصائي تأهيل.