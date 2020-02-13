شكرا لقرائتكم 3 مدربين قادوا الزمالك للتتويج بالسوبر الأفريقي.. مصرى وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك في السادسة مساء غد الجمعة، مع نادى الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وقاد 3 مدربين الزمالك للتتويج بالسوبر الأفريقي في تاريخه، حيث جاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994 تحت قيادة المصرى محمود الجوهرى، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997 تحت قيادة الألماني فيرنر، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف تحت قيادة البرازيلي كابرال.

ويدخل الترجى التونسى اللقاء باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا لعام 2019 التي كانت على حساب الوداد المغربى، فيما تأهل الزمالك للمباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" على حساب نهضة بركان.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وأمامهما ثلاثي الوسط المهاجم محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومهاجم صريح مصطفي محمد.

بينما من المقرر أن يدخل الترجى بتشكيل مكون من:

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