شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: فوز الزمالك بالسوبر ستكون فارقة في مباراتي الترجي بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك أن مباراة فريقه ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة ستكون صعبة على الفريقين في ظل تكافؤ الفريقين في الأداء والمستوى الفني والبدني والخبرات، لكن الفريق الأكثر تركيزا هو من سيحقق اللقب، وأرى أن الزمالك في قمة تركيزه لحصد اللقب القاري.

قال جعفر في تصريحات خاصة أن الدعم الجماهيري سيكون عامل إيجابي في المواجهتين، لاسيما وأن فوزه في السوبر سيساعده على تحقيق نتيجة طيبة في مباراتي دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال

تمنى نجم الزمالك السابق أن تظهر شخصية فريقه الفنية من بداية المباراة ويقدم لاعبيه مردود طيب لأنها ستكون عامل إيجابي وفارقة مع الفريق قبل مواجهتي الفريقين في دوري الأبطال.

ووجه رئيس لجنة الكرة بالزمالك نصائح إلى اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الهجوم من بداية المباراة وامتلاك وسط الملعب وتشكيل ضغط مبكر على الخصم، كما أن تشكيل الزمالك سيكون له دور ولابد من الاعتماد على أصحاب الخبرات حتى ولو لم يكونوا جاهزة بنسبة 100%، وليس شرطا وضع كل العناصر القوية في التشكيلة الأساسية من أجل ادخار أوراق رابحة على الدكة، يستعين بها الجهاز الفني لتغيير شكل المباراة وتطوير أداء اللاعبين.

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أكمل: بالنسبة لحراسة المرمى أرى أن أبو جبل هو الحارس الأول حاليا وفي حال عدم الاعتماد على الشق الهجومي من بداية المباراة والميل لتأمين الجانب الدفاعي فعليه الاعتماد على الثنائي محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني في الظهيرين ومحمود علاء ومحمود الونش في قلب الدفاع مع وجود فرجاني ساسي وطارق حامد في الوسط وأرجح مشاركة أحمد سيد زيزو أساسيا، كما أنه لا يوجد بديل لمصطفى محمد لان كابونجو كاسونجو غير جاهز فنياً؟

أوضح أن المباراة مهمة جدا والمكسب سيمنح اللاعبين ثقة وسيجبر الترجي على إعادة حساباته تجاه الزمالك في مباراتي دوري الأبطال، وأرى أن مباراة الترجي كأنها تلعب في القاهرة بسبب الجماهير المصرية الكثيرة المتواجدة في قطر، ولابد من وجود دوافع عند اللاعبين واردة النصر والقتال من أجل تحقيق البطولة.