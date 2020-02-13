شكرا لقرائتكم الأهلى يزف بشرة خير للزمالك قبل مواجهة الترجى في السوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك في السادسة مساء غد الجمعة، نادى الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

توج الزمالك بالسوبر الأفريقي 3 مرات في تاريخه، جاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.

وتعد مباراة الغد الرابعة التي تجمع الفرق المصرية بالفرق التونسية في كأس السوبر الأفريقي، حيث نجح الأهلى بطل المواقع الثلاثة السابقة، بعدما سبق وفاز على الصفاقسى في مناسبتين 2007 و2014، كما فاز أيضا على النجم الساحلى في 2007، ليزف بشرة خير للزمالك أمام الترجى وهى أن الفرق المصرية كعبها عالى على التوانسة في السوبر.

ويدخل الترجى التونسى اللقاء باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا لعام 2019 التي كانت على حساب الوداد المغربى، فيما تأهل الزمالك للمباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" على حساب نهضة بركان.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وأمامهما ثلاثي الوسط المهاجم محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومهاجم صريح مصطفي محمد.

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بينما من المقرر أن يدخل الترجى بتشكيل مكون من: