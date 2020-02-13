شكرا لقرائتكم تعرف على أمنية شوقى غريب فى السوبر المصرى قبل السفر للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة للثنائى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب مدرب الأولمبى لحضور مباراة السوبر المصري التى ستجمع فريقى الأهلى بطل الدورى، ضد الزمالك حامل لقب الكأس.

واستلم مسئولو اتحاد الكرة، أمس التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات بإستاد محمد بن زايد.

وأكد شوقى غريب أنه سيتوجه إلى الإمارات قبل انطلاق المباراة بيومين، وأنه ينتظر تحديد الموعد النهائى للسفر، وذلك لمتابعة اللاعبين المشاركين فى المباراة.

Advertisements

أضاف شوقى غريب أنه يتمنى مشاركة أكبر عدد من اللاعبين المرشحين لقائمة الفريق فى أولمبياد طوكيو، وعلى رأسهم كابتن الفريق فى أمم أفريقيا الماضية رمضان صبحى الذى يتعافى حالياً من الإصابة التى لحقت به مع النادى الأهلى قبل شهرين تقريباً.

ويأمل قطبا الكرة المصرية فى الظفر باللقب المحلى الشهير خاصة وأن 90 دقيقة تضيف إلى خزينة بطولات الفريق واحدة من أشهر الألقاب فى الوطن العربي.

ومن المقرر أن يتوجه الزمالك إلى الإمارات من الدوحة عقب خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر له غداً الجمعة فى واحدة من المباريات التى ينتظر فيها أبناء مدرسة الفن والهندسة اعتلاء قمة الكرة الإفريقية فى مباراة انتظرها المتابعين منذ فترة طويلة بسبب فترة التقاضى بشأن نهائى أبطال افريقيا الذى جمع الفريق التونسى ونظيره الوداد المغربي.