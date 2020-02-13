شكرا لقرائتكم رئيس وادى دجلة: الجهاز المعاون لجونياس مستمر مع المدرب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق راشد رئيس نادى وادى دجلة أن الجهاز المعاون ، لتاكيس جونياس المدير الفني السابق للفريق، مستمرين في منصبهم مع المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه

وكان الجهاز الفني مكون من تاكيس جونياس ، و معه مساعد أجنبى ، وعبد الباقي جمال مساعد مدرب، ، وأحمد حافظ مدير إدارى، وأيمن كوارشي مدير شئون اللاعبين، ومحمد رمضان طبيبًا للفريق، والدكتور حليم أخصائي تأهيل ، بالإضافة إلى البلجيكى توماس مدربًا لحراس المرمي، إلا أنه رحل مع جونياس بعد رحيله عن الفريق ، ويتم البحث عن مدرب لحراس المرمى لإكمال الجهاز المعاون .

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وشهدت الساعات الماضية إعلان نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وتولى تاكيس جونياس تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

قاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.