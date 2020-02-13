شكرا لقرائتكم مصدر: قمة السوبر بطاقم حكام أجنبي.. والأقرب مجري أو بولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مسئولو الجبلاية أن المباراة ستقام بطاقم حكام أجنبى، والاقرب حتى الأن أن يكون الطاقم من بولندا أو المجر، بعدما تم التواصل يتم مع أكثر من دولة، بشأن حكام مباراتى الأهلى والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير بالإمارات، وكذلك مباراة القمة بالقاهرة يوم 24 من نفس الشهر.

تابع مسئولو الجبلاية أن الأقرب لمباراة السوبر طاقم نرويجى أو دنماركى، أمام مباراة القمة فالأقرب أن يكون بولندى أو مجرى.

وأعلن مسئولو الجبلاية ، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى ستقام في موعدها المحدد على ستاد القاهرة، ولا توجد نية لتأجيلها لأى سبب كما يتردد.

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وأوضح مسولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل للمباراة إلا إذا طلبت الجهات الأمنية، أما عذا ذلك ستقام المباراة فى موعدها المحدد منعا لأى إرتباك في جدول المسابقة.

وعن طلب نادى الزمالك تأجيل القمة، قال مسئولو الجبلاية:" مباراة السوبر ستقام يوم 20 فبراير ومن الطبيعى أن يعود الفريق للقاهرة يوم 21 ، وليس لاتحاد الكرة علاقة بتأجيل بتأخير العودة إلى يوم 22 فهذا امر يخص الزمالك، لكن اتحاد الكرة متمسك بإقامة القمة في موعدها إلا لو طلب الأمن غير ذلك".

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم التواصل مع النادى الأهلى لتحديد موقفه من تأجيل القمة، لاسيما وأن الأمر غير مطروح من الأساس.