شكرا لقرائتكم سر تواجد جنش ضمن قائمة الزمالك فى السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر مطلع بنادى الزمالك، سبب تواجد محمود جنش حارس الزمالك فى القائمة التى ستشارك فى مواجهة الترجى التونسى، فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى التى يشارك بها الفريق الأبيض بصفته بطلا للنسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية بينما توج الترجى بآخر نسخة من مسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وقال المصدر إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فضل ضم جنش للقائمة التي ستخوض المباراة على أن يتواجد على مقاعد البدلاء تحسبا للحاجة إلى خدماته في حالة اللجوء لركلات الترجيح وأضاف أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق تحدث مع جنش وأكد له أنه سيدفع به في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل واحتكام الفريقين لركلات الترجيح.

وعاد جنش من إصابة طويلة بقطع في وتر أكيس وأصبح الحارس جاهزا للمشاركة في المباريات عقب فترة طويلة من الغياب عن أبناء ميت عقبة منذ إصابته مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر.

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وأنهى الزمالك اليوم، استعداداته لمواجهة الترجى بخوض المران الأخير على أن يعرض كارتيرون على اللاعبين فيديوهات الجماهير فى المحاضرة الأخيرة، لزيادة نسبة حماس لاعبى الزمالك وتحفيزهم خاصة بعد الاستقبال الحافل لبعثة الزمالك فى قطر، ما أدى إلى طلب المدرب الفرنسى تحضير فيديوهات استقبال الفريق فى قطر من الجهاز الإدارى لعرضها على اللاعبين فى محاضرته الأخيرة لمطالبتهم بإسعاد الجماهير التى تؤازرهم بقوة خاصة بعد تواجد أعداد كبيرة فى المطار لاستقبال الفريق الأبيض للتأكيد على الدعم الكامل للفريق لتحقيق لقب البطولة.

وخاض الزمالك اليوم، الخميس، مرانه الأخير لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران ومن المقرر أن يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.