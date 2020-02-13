نابولي يحقق فوزاً ثميناً على إنتر في ذهاب نصف النهائي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع نابولي قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه إنتر ميلان يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.
وتقمص فابيان رويز دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 57.
وبات يكفي نابولي التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام بملعبه في الخامس من مارس القادم، من أجل حجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة.
في المقابل، أصبح يتعين على إنتر، الفوز 2 - صفر، أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفين على الأقل في لقاء الإياب من أجل استمرار أحلامه في التأهل للنهائي والفوز باللقب.
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