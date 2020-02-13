تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي.. والفارس الأبيض بالزي الرسمي.. وتدريبات سرية خوفا من "الجواسيس"

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه، اليوم، بملعب جامعه قطر، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، غدا، في بطولة السوبر الأفريقي.

وقرر الجهاز الفني خوض التدريبات من دون حضور جماهيري أو إعلامي لزيادة التركيز لدى اللاعبين. خسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

حيث طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، فرض السرية الكاملة على تدريب فريقه الأخير خوفا من "جواسيس" الفريق التونسي، ومنع الجماهير والإعلام من دخول الملعب، خصوصًا أن المران سيشتمل على تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية والتكتيكية التي سيجرى الاعتماد عليها في المباراة لاختراق دفاعات الترجي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الترجي التونسي، غدا الجمعة، على لقب بطولة السوبر الأفريقي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، اليوم، حيث من المنتظر أن تقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأبيض المباراة بقائمة تضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمود عبدالرحيم "جنش".

وفي الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، محمود حمدي "الونش".

وفي خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم.

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خط الهجوم: مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.

واستبعد المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، محمد عواد ومصطفى فتحي، وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو، وأحمد عيد، ومحمد عنتر، وكريم بامبو، ومحمد عبدالسلام، وحارس مرمى المنتخب الأولمبي محمد صبحي.

وفي نقس السياق، انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء الغد الجمعة على ستاد نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأسفر الاجتماع الفني الذي عقد صباح اليوم بالدوحة، عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي (الأبيض) والحارس (الطاقم الأخضر)، بينما يرتدي الترجي التونسي زيه باللونين (الأحمر والأصفر) والحارس (الطاقم الأزرق). حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي الذي عقد صباح اليوم، في فندق شيراتون الدوحة عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، وتقرر أن يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والحارس الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراة ومسؤولي اللجنة المنظمة للمباراة.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، على لقب بطولة السوبر الأفريقي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، اليوم، حيث من المنتظر أن تقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران ظهر اليوم. وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبي والتعليمات الفنية للاعبين.