زياش رسميا من أياكس إلى تشلسي بأربعين مليون يورو

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أكد نادي أياكس أمستردام متصدر الدوري الهولندي لكرة القدم الخميس، انتقال لاعب وسطه الهجومي الدولي المغربي حكيم زياش الى تشلسي الانكليزي بدءا من الصيف المقبل مقابل 40 مليون يورو.

وكتب النادي على موقعه الرسمي "توصل اياكس الى اتفاق مع تشلسي حول انتقال حكيم زياش الى النادي الانكليزي. يصبح الانتقال ساري المفعول اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2020. اتفق الناديان على مبلغ 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) وقد يصل الى 44 مليون يورو من خلال المتغيرات".

وانهى الاعلان اياما من التكهنات حول اللاعب البالغ 26 عاما والذي انضم الى اياكس في 2016 من تفنتي مقابل 11 مليون يورو.

وأضاف اياكس ان عقد اللاعب الافضل في الدوري الهولندي لعام 2018 "يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

بدوره، أشار تشلسي الى ان "الصفقة بحاجة لموافقة اللاعب على الشروط الشخصية، وسيبقى مع فريقه الهولندي حتى نهاية الموسم".

وكانت صحيفة "تيلغراف" الهولندية التي كشفت عن انتقال اللاعب الاعسر المولود في هولندا الاربعاء، قد أشارت الى ان فرانك لامبارد مدرب تشلسي يعتبر زياش "لاعبا بارزا سيعزز وضع الفريق، وانه أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف".

وخلال رحلة اياكس في دوري الابطال، تابع تشلسي النجم المغربي عن قرب، بعد فوزه على ارض اياكس 1-صفر ثم تعادلهما 4-4 في ملعب ستامفورد بريدج. وفي المباراة الاخيرة، صنع زياش ثلاثة أهداف للفريق الزائر والذي أهدر التأهل بفارق نقطة. كما سجل هدفا رائعا في المسابقة من نحو 30 مترا في مرمى فالنسيا الاسباني.

- أهداف وتمريرات حاسمة -

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وهذا الموسم سجل زياش 9 أهداف في مختلف المسابقات، ولعب 4 تمريرات حاسمة في دوري الابطال. وفي تصنيف لافضل 8 بطولات أوروبية وطنية منذ موسم 2017-2018، يحتل زياش المركز الاول في التمرير الحاسم وصناعة الفرص والثالث في التسديد على المرمى.

ويمنح القانون للأندية امكانية اجراء الصفقات خارج فترة فتح باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإنكليزي وتوقيعها، لكن لا يتم تسجيل اللاعبين في أنديتهم الجديدة حتى فتحها مرة أخرى في فصل الصيف.

ويُعد أياكس أحد أكثر الفرق التي تقوم بتطوير المواهب المحلية قبل انتقالها الى أندية أوروبية كبيرة، على غرار المدافع ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي ولاعب الوسط فرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني.

وسجل زياش الذي يشتهر بالركلات الثابتة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، 49 هدفا في 160 مباراة رسمية مع اياكس،علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي أيضا (2012-2014).

ساهم زياش في بلوغ اياكس نهائي الدوري الاوروبي 2017 ونصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي عندما أهدر بلوغ النهائي امام توتنهام الانكليزي. كما أحرز لقب الدوري والكأس المحليين الموسم الماضي، حيث سجل 16 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 29 مباراة.

وبرز اسمه في اقصاء ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي من المسابقة القارية الاولى، وقد سجل ذهابا وايابا ضد الفريق الملكي.

وكان زياش عنصرا رئيسا في تشكيلة بلاده في مونديال روسيا 2018، حيث لم يحالفه الحظ في بلوغ الادوار الاقصائية بعد وقوعه في مجموعة نارية ضمت اسبانيا والبرتغال وإيران.