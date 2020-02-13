سوبر كورة.. الأهلى يزف بشرى خير للزمالك قبل مواجهة الترجى بالسوبر الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك في السادسة مساء غد الجمعة، نادى الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.
توج الزمالك بالسوبر الأفريقي 3 مرات في تاريخه، جاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.
لمعرفة البشرى التي يقدمها الأهلى للزمالك قبل مواجهة الترجى غدا من هنا
ويدخل الترجى التونسى اللقاء باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا لعام 2019 التي كانت على حساب الوداد المغربى، فيما تأهل الزمالك للمباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" على حساب نهضة بركان.
ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وأمامهما ثلاثي الوسط المهاجم محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومهاجم صريح مصطفي محمد.
بينما من المقرر أن يدخل الترجى بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: معز بن شيريفية
الدفاع: إلياس شتى، خليل شمام، محمد على اليعقوبى، سامح الدربالى
خط الوسط: فوسيني كوليبالي، عبد الرءوف بن غيث، حمدو الهونى، محمد على بن حمودة، محمد على بن رمضان
الهجوم: طه ياسين الخنيسي
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