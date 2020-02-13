شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دجلة: الجهاز المعاون مستمر مع المدرب الجديد بعد رحيل جونياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق راشد، رئيس نادى وادى دجلة ، أن الجهاز المعاون لتاكيس جونياس، المدير الفنى السابق للفريق، مستمرون فى مناصبهم مع المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه.

وقال راشد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المدير الفنى الجديد لم يتم إعلانه رسميا بعد رحيل تاكيس جونياس، إلا أن الجهاز المعاون مستمر مع المدرب الجديد.

وكان الجهاز الفنى مكونا من تاكيس جونياس، ومعه مساعد أجنبى، وعبد الباقى جمال مساعد مدرب، وأحمد حافظ مدير إدارى، وأيمن كوارشى مدير شئون اللاعبين، ومحمد رمضان طبيبًا للفريق، والدكتور حليم أخصائى تأهيل، بالإضافة إلى البلجيكى توماس مدربًا لحراس المرمي، إلا أنه رحل مع جونياس بعد رحيله عن الفريق، ويتم البحث عن مدرب لحراس المرمى لإكمال الجهاز المعاون.

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وشهدت الساعات الماضية إعلان نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وتولى تاكيس جونياس تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

قاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.