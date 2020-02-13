شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعلن تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والدعوة لجمعية عمومية تتضمن بند إجراء الانتخابات .

ويرأس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة الدكتور سامح حمدى، وتضم فى العضوية كلا من الدكتور عبد المعطى محمد إبراهيم والدكتورة نادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم عويس وأيمن خليفة بدوى غزلان والمستشار أحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى.

وعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، اجتماعاً أمس مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى .

وشدد وزير الرياضة، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة والمقرر قيامها بإدارة الاتحاد بالتنسيق والتوصل المستمر مع الوزارة ومع اللجنة الأوليمبية المصرية بوضع خطة تنفيذية وفق منهجية علمية مدروسة لإعادة كرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، والعمل على معالجة أوجه القصور المالى والإدارى الموجود بمنظومة كرة الطائرة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع كرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح من خلال لم شمل أسرة الكرة الطائرة فى مصر وضبط المسابقات الخاصة بها بما يصب فى النهاية فى صالح كافة المنتخبات المصرية ومشاركاتها فى مختلف المنافسات القارية والعالمية.