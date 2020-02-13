شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعلن تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
ويرأس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة الدكتور سامح حمدى، وتضم فى العضوية كلا من الدكتور عبد المعطى محمد إبراهيم والدكتورة نادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم عويس وأيمن خليفة بدوى غزلان والمستشار أحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى.
وعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، اجتماعاً أمس مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى .
وشدد وزير الرياضة، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة والمقرر قيامها بإدارة الاتحاد بالتنسيق والتوصل المستمر مع الوزارة ومع اللجنة الأوليمبية المصرية بوضع خطة تنفيذية وفق منهجية علمية مدروسة لإعادة كرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، والعمل على معالجة أوجه القصور المالى والإدارى الموجود بمنظومة كرة الطائرة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع كرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح من خلال لم شمل أسرة الكرة الطائرة فى مصر وضبط المسابقات الخاصة بها بما يصب فى النهاية فى صالح كافة المنتخبات المصرية ومشاركاتها فى مختلف المنافسات القارية والعالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية تعلن تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.