شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية الأهلى ترتفع إلى 750 ألف جنيه بعد 47 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر النادى الأهلى بالجزيرة إقبالًا كثيفًا من الراغبين فى الحصول على العضوية العامة التى تشمل كل الفروع أو عضوية فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس، للاستفادة من التسهيلات المالية المطروحة فى الوقت الحالى قبل رفع قيمة العضوية بعد 47 يومًا من الآن.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية العامة «كل الفروع» للمؤهل العالى من 500 ألف حالياً إلى 750 ألف جنيه أول أبريل المقبل، فى حين ترتفع قيمة العضوية العامة «كل الفروع» للمؤهل دون العالى من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

أما بالنسبة لعضوية الشيخ زايد، فسوف ترتفع قيمتها من 175 ألف جنيه حالياً للمؤهل العالى إلى 250 ألف جنيه أول أبريل، فى حين ترتفع قيمة العضوية للمؤهل دون العالى من 250 ألف جنيه حالياً لتبلغ 400 ألف جنيه، وبالنسبة لفرع التجمع الخامس فترفع قيمة العضوية من 200 ألف جنيه للمؤهل العالى حاليا إلى 250 ألف جنيه أول أبريل، وبالنسبة للمؤهل دون العالى فسترتفع قيمة العضوية من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

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ويحق لعضو الفرع الموجود خارج البلاد أن يوكل من ينوبه لإنهاء الإجراءات بموجب توكيل خاص بذلك، كما يمكن للراغبين فى الحصول على عضويات النادى «العامة – الفروع» مقابل سداد 50 % من قيمة العضوية وباقى المبلغ يتم تقسيطه على أربع سنوات.

ويحق لعضو الأهلى فرع الشيخ زايد أو فرع التجمع الخامس الحصول على العضوية العامة «كل الفروع» شريطة استكمال سداد قيمة عضوية الفرع التى يحملها، بالإضافة إلى تسديد 50 % من باقى قيمة العضوية، ويحصل على فترة تقسيط جديدة لمدة أربع سنوات للمبلغ المتبقي.

كما تتم محاسبة عضو الفرع الراغب فى الحصول على العضوية العامة على قيمتها، وقت حصوله على عضوية الفرع التى يحملها، ما لم يكن قد تجاوز أربع سنوات.

وفى حال إضافة الزوجة يتم تسديد مبلغ 2760 جنيها، بالإضافة إلى 114 جنيها قيمة استمارة العضوية كما يتم تسديد مبلغ 3000 جنيه قيمة الاشتراكات السنوية، ومبلغ 500 جنيه لسحب استمارة العضوية.