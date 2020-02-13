شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها تفويض الجناينى لإقناع محمد صلاح بالمشاركة في أولمبياد طوكيو، واختيار حكم نرويجى لمباراة السوبر، وكذلك إدانة باهر المحمدى فى التقارير الطبية بواقعة السفر لألمانيا.

اتحاد الكرة يفوض الجنايني لإقناع محمد صلاح بالمشاركة في أولمبياد طوكيو

فوضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، عمرو الجنايني رئيس اللجنة بالتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي للتعرف علي موقفه من خوض نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب مصر الاوليمبي الذي يقوده شوقي غريب.

التقارير الطبية تدين باهر المحمدى فى واقعة السفر لألمانيا دون إذن الإسماعيلى

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن التقارير الطبية التى طلبها مجلس إدارة النادى بشأن لاعبه باهر المحمدى، كابتن الفريق، أدانت اللاعب، بعدما أثبتت عدم حاجته للسفر لألمانيا. وقال مصدر بمجلس الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر المحمدى وفقاً للتقارير الطبية يعانى من التهابات بسيطة فى الحوض، وهى إصابة بسيطة يعانى منها معظم لاعبى الدورى المصرى، ولا تتطلب السفر لألمانيا".

أودينيزي الإيطالي يزاحم الأهلي ويدخل "مزاد" رمضان صبحي

دخل مسئولو نادي أودينيزي الإيطالي في مفاوضات مكثفة مع هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي بمجرد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد ظهور الجناح الدولي بمستوى استثنائي هذا الموسم قبل أن يتعرض لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية مؤخراً.

الزمالك يفرض السرية على المران الأخير قبل مواجهة الترجى بفرمان فرنسى

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض المران الأخير اليوم، الخميس، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة مساء غد، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى.

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اتحاد الكرة: حكم نرويجى لمباراة السوبر.. والبديل دنماركى

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم حكام من أوروبا سيدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس أبو ظبى الرياضى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب حتى الآن هو أن يدير المباراة طاقم حكام من النرويج، وحال التعثر سيكون البديل من الدنمارك.

الأهلي يتدخل لإفساد مُخطط الزمالك بضم وليد سليمان وحسام عاشور

وضع مسئولو الاهلى خطة لإفساد مُخطط الزمالك بضم ثنائي الفريق وليد سليمان وحسام عاشور، والذين تنتهي عقودهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى والمصرى بحضور 30 فردا فقط

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم إلى ناديى الأهلى والمصرى للتأكيد على إقامة مباراتهما غدا فى الدورى على استاد المكس بالإسكندرية بدون جمهور. وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح بحضور 15 فردا فقط لكل نادٍ، هم أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، على أن يتم تسليم الجهات الأمنية كشف بأسماء الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بالدخول.