شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أمنية شوقى غريب فى السوبر المحلى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة للثنائى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب مدرب الأولمبى لحضور مباراة السوبر المصري التى ستجمع الأهلى بطل الدورى ,الزمالك حامل لقب الكأس.

وأكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تقرر صرف 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى.

وتسلم مسئولو اتحاد الكرة، أمس، التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

وأكد شوقى غريب أنه سيتوجه إلى الإمارات قبل انطلاق المباراة بيومين، وأنه ينتظر تحديد الموعد النهائى للسفر، وذلك لمتابعة اللاعبين المشاركين فى المباراة.

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لمعرفة أمنية شوقى غريب في السوبر المحلى بالإمارات من هنا

ويأمل قطبا الكرة المصرية فى الظفر باللقب المحلى الشهير، خاصة أن 90 دقيقة تضيف إلى خزينة بطولات الفريق واحدة من أشهر الألقاب فى الوطن العربى.

ومن المقرر أن يتوجه الزمالك إلى الإمارات من الدوحة عقب خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر له غدا الجمعة فى واحدة من المباريات التى ينتظر فيها أبناء مدرسة الفن والهندسة اعتلاء قمة الكرة الإفريقية فى مباراة انتظرها المتابعون منذ فترة طويلة بسبب فترة التقاضى بشأن نهائى أبطال افريقيا الذى جمع الفريق التونسى ونظيره الوداد المغربى.