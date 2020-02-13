شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل قبل السوبر الأفريقى: ثق بنفسك.. وتأكد أنك لا تشبه أحدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، فيديو لـ"لقطات" من مشاركاته مع الفريق هذا الموسم على هامش تحضيراته لحراسة مرمى الأبيض فى مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام فى السادسة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى.

وكتب أبو جبل عبر حسابه على فيس بوك على الفيديو الذى يحتوى على جزء من مشاركاته مع الفريق: "ثق بنفسك وتأكد أنك لا تشبه أحدًا.. لك شخصيتك المختلفه عنهم جميعًا والتى وهبك الله لتكون متميزًا بها عن البقية".

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرض فيديوهات الجماهير على اللاعبين فى المحاضرة الأخيرة لمباراة الترجى التونسى فى بطولة السوبر الأفريقى وجاء قرار الفرنسى باتريس كارتيرون بهدف زيادة نسبة حماس لاعبى الزمالك وتحفيزهم خاصة بعد الاستقبال الحافل لبعثة الزمالك فى قطر، ليطلب المدرب الفرنسى تحضير فيديوهات استقبال الفريق من الجهاز الإدارى لعرضها على اللاعبين فى محاضرته الأخيرة لمطالبتهم بإسعاد الجماهير التى تؤازرهم بقوة خاصة بعد تواجد أعداد كبيرة فى المطار لاستقبال الفريق الأبيض للتأكيد على الدعم الكامل للفريق لتحقيق لقب البطولة.

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وخاض الزمالك مرانه الأخير، اليوم، الخميس، لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران .

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.