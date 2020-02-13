شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بولندى الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة قمة الدورى الممتاز بين الأهلى والزمالك، المحدد لها يوم 24 فبراير، باستاد القاهرة الدولى ستقام بطاقم حكام أجنبى، والأقرب حتى الآن أن يكون الطاقم من بولندا أو المجر.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن التواصل يتم مع أكثر من دولة بشأن حكام مباراتى الأهلى والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير بالإمارات، وكذلك مباراة القمة بالقاهرة يوم 24 من نفس الشهر.

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وفيما يخص لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك سيكون الأقرب استقدام طاقم نرويجى أو دنماركى، أما مباراة الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز فالأقرب أن يكون الطاقم بولندى أو مجرى.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى ستقام في موعدها المحدد على ستاد القاهرة، ولا توجد نية لتأجيلها لأى سبب كما يتردد وأوضح مسولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل للمباراة إلا إذا طلبت الجهات الأمنية، أما عذا ذلك ستقام المباراة فى موعدها المحدد منعا لأى إرتباك في جدول المسابقة.

وعن طلب نادى الزمالك تأجيل القمة، قال مسئولو الجبلاية:" مباراة السوبر ستقام يوم 20 فبراير ومن الطبيعى أن يعود الفريق للقاهرة يوم 21 ، وليس لاتحاد الكرة علاقة بتأجيل بتأخير العودة إلى يوم 22 فهذا امر يخص الزمالك، لكن اتحاد الكرة متمسك بإقامة القمة في موعدها إلا لو طلب الأمن غير ذلك"، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم التواصل مع النادى الأهلى لتحديد موقفه من تأجيل القمة، لاسيما وأن الأمر غير مطروح من الأساس.